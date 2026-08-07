Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag freundlich

Das Papier von Vossloh legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 58,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vossloh-Aktie bei 58,50 EUR. Mit einem Wert von 57,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 13'042 Vossloh-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 94,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.09.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 62,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.07.2026 bei 55,60 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 4,14 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Vossloh-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,15 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,14 EUR aus. Am 23.07.2026 legte Vossloh die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 1,25 EUR je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 395.60 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 331.50 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Vossloh rechnen Experten am 28.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh im Jahr 2026 2,57 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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