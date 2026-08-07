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07.08.2026 12:29:00

Vossloh Aktie News: Vossloh am Freitagmittag mit angezogener Handbremse

Vossloh Aktie News: Vossloh am Freitagmittag mit angezogener Handbremse

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 57,75 EUR.

Vossloh
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Die Vossloh-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 57,75 EUR an der Tafel. Bei 58,50 EUR erreichte die Vossloh-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze büsste die Vossloh-Aktie bis auf 57,50 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 57,95 EUR. Bisher wurden heute 6'717 Vossloh-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 94,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vossloh-Aktie mit einem Kursplus von 63,29 Prozent wieder erreichen. Am 14.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 3,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,14 EUR. Am 23.07.2026 lud Vossloh zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 395.60 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 331.50 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. Am 28.10.2027 wird Vossloh schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Vossloh-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,57 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Vossloh Aktiengesellschaft
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