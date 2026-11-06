Vossloh Aktie News: Vossloh am Freitagvormittag im Minusbereich

Der Vossloh-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 49,66 EUR. Im Tief verlor die Vossloh-Aktie bis auf 49,58 EUR. Bei 49,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 1'339 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Am 04.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 86,50 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 74,18 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 47,04 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vossloh-Aktie 5,28 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,15 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,07 EUR. Am 22.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,62 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,59 Prozent auf 376.70 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 325.90 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 18.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Vossloh-Gewinn in Höhe von 2,30 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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