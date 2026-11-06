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06.11.2026 09:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh am Freitagvormittag im Minusbereich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Vossloh. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 49,66 EUR.
Der Vossloh-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 49,66 EUR. Im Tief verlor die Vossloh-Aktie bis auf 49,58 EUR. Bei 49,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 1'339 Vossloh-Aktien den Besitzer.
Am 04.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 86,50 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 74,18 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 47,04 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vossloh-Aktie 5,28 Prozent sinken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,15 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,07 EUR. Am 22.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,62 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,59 Prozent auf 376.70 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 325.90 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 18.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Vossloh-Gewinn in Höhe von 2,30 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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