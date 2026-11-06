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06.11.2026 16:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh am Freitagnachmittag im Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 50,00 EUR.
Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 50,00 EUR. Die Vossloh-Aktie sank bis auf 49,58 EUR. Bei 49,66 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 6'535 Vossloh-Aktien den Besitzer.
Am 04.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 86,50 EUR. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 42,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 47,04 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 5,92 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 erhielten Vossloh-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,15 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,07 EUR. Vossloh liess sich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,20 EUR. Im letzten Jahr hatte Vossloh einen Gewinn von 0,62 EUR je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 376.70 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 325.90 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Vossloh am 18.03.2027 vorlegen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,30 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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