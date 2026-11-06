Vossloh Aktie News: Vossloh am Freitagmittag mit Kursabschlägen

Die Vossloh-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 49,92 EUR. Der Kurs der Vossloh-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 49,58 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,66 EUR. Von der Vossloh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'791 Stück gehandelt.

Am 04.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 86,50 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 73,28 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2026 (47,04 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Vossloh-Aktie mit einem Verlust von 5,77 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,07 EUR. Im Vorjahr erhielten Vossloh-Aktionäre 1,15 EUR je Wertpapier. Am 22.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Vossloh ein EPS von 0,62 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 376.70 Mio. EUR – ein Plus von 15,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vossloh 325.90 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 18.03.2027 dürfte Vossloh Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

In der Vossloh-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,30 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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