Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’889 1.4%  SPI 19’701 1.3%  Dow 51’268 0.2%  DAX 25’505 1.0%  Euro 0.9354 0.3%  EStoxx50 6’304 1.0%  Gold 4’155 0.4%  Bitcoin 71’543 0.4%  Dollar 0.8317 0.0%  Öl 99.2 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Microsoft-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten
Wie viel Anleger mit einem Monero-Investment von vor 5 Jahren verdient hätten
Wie viel Gewinn ein Ripple-Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte
Wie viel Verlust eine Neo-Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte
Idorsia-Aktie dreht ins Minus: Veröffentlichung neuer Daten zu Blutdruckmittel
Suche...
ETF Sparplan

Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.10.2026 09:29:00

Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag fester

Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Vossloh. Im XETRA-Handel gewannen die Vossloh-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Vossloh
47.65 CHF -0.03%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 51,30 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Vossloh-Aktie bei 51,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 692 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Am 10.10.2025 markierte das Papier bei 89,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 42,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 02.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 1,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,10 EUR. Im Vorjahr erhielten Vossloh-Aktionäre 1,15 EUR je Wertpapier. Vossloh gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,72 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,25 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 395.60 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 331.50 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Vossloh-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vossloh einen Gewinn von 2,50 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Juli 2026: So schätzen Experten die Vossloh-Aktie ein

SDAX-Wert Vossloh-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Vossloh Aktionären eine Freude

Vossloh-Aktie: Was Analysten im April vom Papier halten


Bildquelle: Vossloh Aktiengesellschaft
In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen

Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Vossloh AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten