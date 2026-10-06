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06.10.2026 16:29:00

Vossloh Aktie News: Vossloh schiebt sich am Nachmittag vor

Vossloh Aktie News: Vossloh schiebt sich am Nachmittag vor

Die Aktie von Vossloh zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 51,65 EUR.

Vossloh
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Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,9 Prozent auf 51,65 EUR. Kurzfristig markierte die Vossloh-Aktie bei 51,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 50,50 EUR. Von der Vossloh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18'637 Stück gehandelt.

Am 10.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 89,90 EUR an. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 74,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.10.2026 bei 50,35 EUR. Mit einem Kursverlust von 2,52 Prozent würde die Vossloh-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Vossloh-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,15 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,10 EUR aus. Am 23.07.2026 äusserte sich Vossloh zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 395.60 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 331.50 Mio. EUR umgesetzt.

Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Vossloh rechnen Experten am 28.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vossloh einen Gewinn von 2,50 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Vossloh Aktiengesellschaft
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