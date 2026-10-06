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06.10.2026 12:29:00

Vossloh Aktie News: Vossloh am Dienstagmittag nahe Vortagesschluss

Vossloh Aktie News: Vossloh am Dienstagmittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Vossloh zeigt sich am Dienstagmittag ohne grosse Bewegung. Die Vossloh-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 51,15 EUR.

Vossloh
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Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 12:28 Uhr die Vossloh-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 51,15 EUR. In der Spitze gewann die Vossloh-Aktie bis auf 51,65 EUR. Das Tagestief markierte die Vossloh-Aktie bei 50,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 50,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7'859 Vossloh-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 10.10.2025 auf bis zu 89,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vossloh-Aktie 75,76 Prozent zulegen. Bei 50,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 1,15 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,10 EUR aus. Vossloh liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,72 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,25 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 395.60 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 331.50 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Am 28.10.2027 wird Vossloh schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,50 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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