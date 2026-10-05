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Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107

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05.10.2026 09:29:00

Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Vormittag fester

Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Vormittag fester

Die Aktie von Vossloh gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Vossloh-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Vossloh
47.65 CHF 1.38%
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Das Papier von Vossloh legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 51,10 EUR. Kurzfristig markierte die Vossloh-Aktie bei 51,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 50,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'494 Vossloh-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 89,90 EUR. 75,93 Prozent Plus fehlen der Vossloh-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vossloh-Aktie 1,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Vossloh-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,15 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,10 EUR aus. Am 23.07.2026 hat Vossloh in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,72 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Vossloh im vergangenen Quartal 395.60 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vossloh 331.50 Mio. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Vossloh am 22.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 28.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,50 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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29.09.26 Vossloh Hold Warburg Research
27.07.26 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
27.07.26 Vossloh Hold Warburg Research
23.07.26 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
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