Vossloh Aktie News: Vossloh gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 51,25 EUR zu. Die Vossloh-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 51,85 EUR. Mit einem Wert von 50,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 35'194 Vossloh-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 89,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 75,41 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.10.2026 bei 50,35 EUR. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 1,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 1,15 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,10 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vossloh am 23.07.2026. Das EPS wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Vossloh im vergangenen Quartal 395.60 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vossloh 331.50 Mio. EUR umsetzen können.

Vossloh dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Vossloh.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Vossloh ein EPS in Höhe von 2,50 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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