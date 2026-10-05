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Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107

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05.10.2026 12:29:00

Vossloh Aktie News: Vossloh am Montagmittag nahe Vortagesniveau

Vossloh Aktie News: Vossloh am Montagmittag nahe Vortagesniveau

Die Aktie von Vossloh hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 50,95 EUR zeigte sich die Vossloh-Aktie im Tradegate-Handel zuletzt kaum verändert.

Vossloh
47.52 CHF 1.09%
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Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 12:28 Uhr die Vossloh-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 50,95 EUR. Die Vossloh-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 51,45 EUR aus. Die Abwärtsbewegung der Vossloh-Aktie ging bis auf 50,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,50 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 5'328 Vossloh-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 89,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 76,25 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 02.10.2026 Kursverluste bis auf 50,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vossloh-Aktie 1,08 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,15 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,10 EUR. Am 23.07.2026 legte Vossloh die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,72 EUR, nach 1,25 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 395.60 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 331.50 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Vossloh-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 28.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vossloh einen Gewinn von 2,50 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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29.09.26 Vossloh Hold Warburg Research
27.07.26 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
27.07.26 Vossloh Hold Warburg Research
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