Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
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04.09.2026 09:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Vormittag um Nulllinie
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Vossloh. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Vossloh-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 58,60 EUR.
Mit einem Wert von 58,60 EUR bewegte sich die Vossloh-Aktie um 09:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Vossloh-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 59,10 EUR. In der Spitze büsste die Vossloh-Aktie bis auf 58,20 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 59,05 EUR. Bisher wurden heute 371 Vossloh-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 94,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 60,92 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,60 EUR ab. Mit Abgaben von 5,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten Vossloh-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,14 EUR aus. Am 23.07.2026 lud Vossloh zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vossloh im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 395.60 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 331.50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2027 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass Vossloh im Jahr 2026 2,57 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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