Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
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04.09.2026 12:29:00
Vossloh Aktie News: Anleger greifen bei Vossloh am Mittag zu
Die Aktie von Vossloh gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Vossloh-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 59,50 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die Vossloh-Papiere um 12:28 Uhr 1,5 Prozent. Im Tageshoch stieg die Vossloh-Aktie bis auf 59,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 59,05 EUR. Zuletzt wechselten 2'564 Vossloh-Aktien den Besitzer.
Am 24.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,30 EUR an. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 36,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.07.2026 bei 55,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 6,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 1,15 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,14 EUR je Vossloh-Aktie. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,72 EUR. Im letzten Jahr hatte Vossloh einen Gewinn von 1,25 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 395.60 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 331.50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Vossloh am 22.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,57 EUR je Aktie in den Vossloh-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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