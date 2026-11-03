Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag mit roter Tendenz

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 48,92 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die Vossloh-Aktie bis auf 48,92 EUR. Mit einem Wert von 49,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 2'675 Vossloh-Aktien gehandelt.

Am 04.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 86,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 43,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 47,04 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,07 EUR. Am 22.10.2026 lud Vossloh zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS belief sich auf 0,20 EUR gegenüber 0,62 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 325.90 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 376.70 Mio. EUR ausgewiesen.

Am 18.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Vossloh-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,30 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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