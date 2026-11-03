|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
03.11.2026 09:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Vossloh gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 48,92 EUR.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 48,92 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die Vossloh-Aktie bis auf 48,92 EUR. Mit einem Wert von 49,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 2'675 Vossloh-Aktien gehandelt.
Am 04.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 86,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 43,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 47,04 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,07 EUR. Am 22.10.2026 lud Vossloh zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS belief sich auf 0,20 EUR gegenüber 0,62 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 325.90 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 376.70 Mio. EUR ausgewiesen.
Am 18.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Experten taxieren den Vossloh-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,30 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie
Vossloh-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
Juli 2026: So schätzen Experten die Vossloh-Aktie ein
SDAX-Wert Vossloh-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Vossloh Aktionären eine Freude
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Vossloh AG
|
16:29
|Vossloh Aktie News: Vossloh zeigt sich am Dienstagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
12:29
|Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Mittag südwärts (finanzen.ch)
|
09:29
|Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
31.10.26
|Vossloh-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober (finanzen.net)
|
29.10.26
|Börsianer in Frankfurt warten auf Impulse: SDAX notiert am Mittag seitwärts (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Vossloh AG
|23.10.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|22.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|22.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|06.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|22.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|27.07.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel nach Richtungssuche tiefer -- DAX schliesslich mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex etwas ermässigte. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.