Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Mittag südwärts

Die Vossloh-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 49,50 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Vossloh-Aktie bisher bei 49,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 49,12 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vossloh-Aktien beläuft sich auf 3'952 Stück.

Am 04.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 86,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 74,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie.

Nachdem Vossloh seine Aktionäre 2025 mit 1,15 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,07 EUR je Aktie ausschütten. Am 22.10.2026 lud Vossloh zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,62 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vossloh in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 376.70 Mio. EUR im Vergleich zu 325.90 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Vossloh wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 18.03.2027 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,30 EUR je Vossloh-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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