Vossloh Aktie News: Vossloh am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

Der Vossloh-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 58,45 EUR. Das Tagestief markierte die Vossloh-Aktie bei 58,45 EUR. Bei 59,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Vossloh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'629 Stück gehandelt.

Bei 94,30 EUR erreichte der Titel am 24.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vossloh-Aktie 61,33 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.07.2026 (55,60 EUR). Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 5,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Vossloh-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,14 EUR ausgeschüttet werden. Am 23.07.2026 legte Vossloh die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 EUR gegenüber 1,25 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 395.60 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 331.50 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Vossloh veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Vossloh-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,57 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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