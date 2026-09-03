Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag mit Abschlägen

Die Vossloh-Aktie musste um 12:28 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 59,10 EUR. Bei 59,10 EUR markierte die Vossloh-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 59,40 EUR. Bisher wurden heute 2'122 Vossloh-Aktien gehandelt.

Am 24.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 93,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 58,88 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.07.2026 bei 56,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 5,25 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,14 EUR. Im Vorjahr hatte Vossloh 1,15 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Vossloh am 23.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 1,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Vossloh 395.60 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 331.50 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Vossloh dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vossloh einen Gewinn von 2,57 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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