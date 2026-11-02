Vossloh Aktie News: Vossloh zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Vossloh zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 49,48 EUR. Die Vossloh-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 49,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 49,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22'568 Vossloh-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 86,50 EUR erreichte der Titel am 04.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vossloh-Aktie mit einem Kursplus von 74,82 Prozent wieder erreichen. Am 14.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 47,04 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 4,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Vossloh-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,15 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,07 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vossloh am 22.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,62 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vossloh in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 376.70 Mio. EUR im Vergleich zu 325.90 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Vossloh am 18.03.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,30 EUR je Vossloh-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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