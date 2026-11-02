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02.11.2026 12:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh am Montagmittag mit Verlusten
Die Aktie von Vossloh gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Vossloh-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 48,66 EUR.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 48,66 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Vossloh-Aktie bisher bei 48,14 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 49,50 EUR. Von der Vossloh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14'661 Stück gehandelt.
Bei 86,50 EUR erreichte der Titel am 04.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vossloh-Aktie somit 43,75 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 47,04 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,07 EUR. Im Vorjahr hatte Vossloh 1,15 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vossloh am 22.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 0,62 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 376.70 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 325.90 Mio. EUR umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.03.2027 erfolgen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,30 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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