Vossloh Aktie News: Anleger schicken Vossloh am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

Um 16:28 Uhr rutschte die Vossloh-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 50,75 EUR ab. In der Spitze büsste die Vossloh-Aktie bis auf 50,35 EUR ein. Bei 51,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 36'773 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 90,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 78,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 02.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 50,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vossloh-Aktie 0,79 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Vossloh-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,10 EUR aus. Am 23.07.2026 legte Vossloh die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,72 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,25 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vossloh in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 395.60 Mio. EUR im Vergleich zu 331.50 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Vossloh wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 28.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,50 EUR je Vossloh-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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