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02.10.2026 12:29:00

Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag behauptet

Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag behauptet

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Vossloh. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Vossloh-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 51,20 EUR.

Vossloh
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Bei der Vossloh-Aktie liess sich um 12:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 51,20 EUR. Bei 51,90 EUR markierte die Vossloh-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Vossloh-Aktie bei 51,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 51,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5'795 Vossloh-Aktien.

Bei 90,60 EUR markierte der Titel am 03.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 76,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 02.10.2026 auf bis zu 51,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vossloh-Aktie 0,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,10 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vossloh am 23.07.2026. Das EPS wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 395.60 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 331.50 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Vossloh am 22.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Vossloh möglicherweise am 28.10.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Vossloh-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,50 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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27.07.26 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
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