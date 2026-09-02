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Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107

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02.09.2026 09:29:00

Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Vossloh. Zuletzt ging es für die Vossloh-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 59,25 EUR.

Vossloh
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 59,25 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Vossloh-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 59,25 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 59,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 289 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 94,30 EUR. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 37,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 14.07.2026 auf bis zu 55,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 6,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Vossloh-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,15 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,14 EUR belaufen. Am 23.07.2026 hat Vossloh in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,72 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,25 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 395.60 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 331.50 Mio. EUR umgesetzt.

Vossloh dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 28.10.2027 dürfte Vossloh die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,57 EUR je Aktie in den Vossloh-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Vossloh Aktiengesellschaft
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