Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
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02.09.2026 16:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 59,65 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,8 Prozent auf 59,65 EUR. Der Kurs der Vossloh-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 59,05 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 59,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 7'440 Vossloh-Aktien umgesetzt.
Am 24.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 94,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vossloh-Aktie somit 36,74 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 55,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.07.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,79 Prozent.
Vossloh-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,15 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,14 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vossloh am 23.07.2026. Das EPS wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 1,25 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 395.60 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 331.50 Mio. EUR umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2027 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je Vossloh-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,57 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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