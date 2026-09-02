Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
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02.09.2026 12:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag im Minus
Die Aktie von Vossloh gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der BMN-Sitzung 0,4 Prozent auf 59,50 EUR.
Die Vossloh-Aktie gab im BMN-Handel um 12:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 59,50 EUR nach. Die Vossloh-Aktie sank bis auf 59,50 EUR. Bei 59,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 12 Vossloh-Aktien gehandelt.
Am 20.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,30 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 58,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie. Am 14.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 55,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vossloh-Aktie 6,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Vossloh-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,14 EUR ausgeschüttet werden. Vossloh gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 1,25 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Vossloh mit einem Umsatz von insgesamt 395.60 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 331.50 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,34 Prozent gesteigert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Vossloh am 22.10.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.
Experten gehen davon aus, dass Vossloh im Jahr 2026 2,57 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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