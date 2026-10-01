Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
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01.10.2026 09:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag nahezu unbewegt
Die Aktie von Vossloh hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im XETRA-Handel kam die Vossloh-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 52,60 EUR.
Die Vossloh-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 52,60 EUR. Die Vossloh-Aktie zog in der Spitze bis auf 52,60 EUR an. Im Tief verlor die Vossloh-Aktie bis auf 51,85 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 52,55 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'835 Vossloh-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 03.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 72,24 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2026 bei 51,85 EUR. Abschläge von 1,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten Vossloh-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,10 EUR aus. Vossloh liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,34 Prozent auf 395.60 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 331.50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Vossloh wird am 22.10.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 28.10.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vossloh-Aktie in Höhe von 2,50 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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