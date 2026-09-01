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Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107

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01.09.2026 09:29:00

Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag mit Kurseinbussen

Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag mit Kurseinbussen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Vossloh. Zuletzt ging es für die Vossloh-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 60,80 EUR.

Vossloh
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Das Papier von Vossloh gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 60,80 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Vossloh-Aktie bisher bei 60,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 61,50 EUR. Der Tagesumsatz der Vossloh-Aktie belief sich zuletzt auf 588 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 94,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.09.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vossloh-Aktie somit 35,52 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.07.2026 (55,60 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,55 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,14 EUR. Im Vorjahr erhielten Vossloh-Aktionäre 1,15 EUR je Wertpapier. Vossloh liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,72 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,25 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 395.60 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vossloh einen Umsatz von 331.50 Mio. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Vossloh am 22.10.2026 vorlegen. Vossloh dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,57 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Vossloh Aktiengesellschaft
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