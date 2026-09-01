Vossloh Aktie News: Vossloh büsst am Nachmittag ein

Um 16:28 Uhr rutschte die Vossloh-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 1,8 Prozent auf 59,60 EUR ab. In der Spitze büsste die Vossloh-Aktie bis auf 59,25 EUR ein. Bei 60,70 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Vossloh-Aktien beläuft sich auf 4'694 Stück.

Am 24.09.2025 markierte das Papier bei 93,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vossloh-Aktie 57,55 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.07.2026 bei 56,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vossloh-Aktie mit einem Verlust von 6,04 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,15 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,14 EUR. Am 23.07.2026 äusserte sich Vossloh zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,25 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,34 Prozent auf 395.60 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 331.50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Vossloh dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vossloh-Aktie in Höhe von 2,57 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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