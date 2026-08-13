Voss Veksel- Og Landmandsbank Asa informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Voss Veksel- Og Landmandsbank Asa hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10.20 NOK. Im Vorjahresviertel hatte Voss Veksel- Og Landmandsbank Asa 11.41 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3.61 Prozent auf 104.8 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 108.7 Millionen NOK gelegen.

Redaktion finanzen.ch