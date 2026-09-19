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19.09.2026 17:03:36
Vorübergehende Störung beim Online-Banking der Postfinance
Bern (awp/sda) - Eine Störung bei der Postfinance hat am Samstagmittag vorübergehend für Aufregung bei zahlreichen Kundinnen und Kunden gesorgt. Während rund zwei Stunden zeigte der Saldo der Konten im Online-Banking bei der Kundschaft 0 Franken an.
Nach zwei Stunden kurz vor 14.30 Uhr konnte die Postfinance Entwarnung geben. "Es war ein Anzeigefehler", sagte eine Sprecherin des Instituts auf Nachfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, nachdem zuvor der "Blick" über die Anzeigestörung berichtet hatte.
Das Geld sei jederzeit in Sicherheit und immer auf den Konten vorhanden gewesen, betonte die Sprecherin. Man habe mit Hochdruck an der Behebung der Störung gearbeitet und das Problem rasch lösen können. "Wir entschuldigen uns bei den Kundinnen und Kunden", so die Sprecherin weiter.
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