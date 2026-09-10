PKS Holdings Aktie 47600285 / AU0000045296
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10.09.2026 09:00:14
Vorsorgeexperte soll PKs alternative Investments schmackhaft machen
Die Schweizer Niederlassung des auf alternative Anlagen spezialisierten deutschen Asset Manager Golding holt mit Markus Anliker einen in der hiesigen Pensionskassenwelt bestens vernetzten Mann in den Verwaltungsrat. Er soll den Ausbau des Geschäfts unterstützen, insbesondere mit den Vorsorgeeinrichtungen.
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