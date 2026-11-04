Vornado Realty Trust präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Vornado Realty Trust liess sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Vornado Realty Trust die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Vornado Realty Trust vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.25 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.060 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Vornado Realty Trust im vergangenen Quartal 467.7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3.08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vornado Realty Trust 453.7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch