Vornado Realty Trust: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Vornado Realty Trust hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Vornado Realty Trust hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3.70 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vornado Realty Trust im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 462.2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 441.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch