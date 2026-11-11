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11.11.2026 15:15:36
Vorab-Downloads von GTA 6 treiben Datenverkehr in Deutschland in die Höhe
DÜSSELDORF/MONTABAUR (awp international) - Die Vorab-Download-Phase des Videospiels "Grand Theft Auto VI" sorgt bei den Telekommunikationsunternehmen Vodafone und 1&1 für spürbar mehr Datenverkehr. Der sechste Teil der bekannten Actionspielreihe soll am 19. November erscheinen, kann jedoch seit dieser Woche vorab heruntergeladen werden.
Zum Beginn in der Nacht von Montag auf Dienstag sei der Datenverkehr im zentralen Netzbereich von Vodafone gegen 1 Uhr gestiegen. Nach ein bis zwei Stunden sei er wieder deutlich zurückgegangen, teilte ein Sprecher mit. Am Dienstagmorgen habe der Datendurchsatz demnach rund 60 Prozent über dem Niveau des Vortags gelegen.
Auch bei 1&1 wurde in der Nacht vom 9. auf den 10. November ein "ungewöhnlicher Anstieg" beobachtet. Beim Datenverkehr der Nutzer von Online-Diensten der Spielekonsolen Playstation und Xbox seien deutliche Zuwächse verzeichnet worden. "Im Vergleich zu gewöhnlichen Nächten lag der Anstieg zeitweise bei etwa Faktor 10", sagte ein Sprecher.
Meistvorbestelltes Spiel aller Zeiten
Nach Angaben von Sony ist GTA 6 das meistvorbestellte Spiel aller Zeiten im PlayStation Store. In deutschen Grossstädten wie Berlin und München wird in diesen Tagen mit riesigen Reklametafeln für das Spiel geworben.
Bislang sehe es so aus, als verteile sich der Preload gut über mehrere Tage, teilte Vodafone mit. Das entzerre grössere Lastspitzen. Die Grundlast bleibe allerdings erhöht. "Wenn viele Menschen gleichzeitig mehr als 200 Gigabyte herunterladen, kommt einiges an Datenverkehr zusammen. Unser Netz ist auf solche Spitzen vorbereitet", sagte Marc Hölzer, Bereichsleiter für Netzentwicklung.
Zum offiziellen Veröffentlichungstag am 19. November rechnen Vodafone und 1&1 ebenfalls mit einem erhöhten Daten-Aufkommen.
So lang dauert der Download
Die Telekom rechnete Nutzern vor ein paar Tagen auf der Plattform X vor, wie viel Zeit sie für den Download des Spiels einplanen müssen. Bei 10 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) dauert es demnach mehr als 47 Stunden. Bei 50 Mbit/s sind es 9 Stunden und 25 Minuten, bei 500 Mbit/s gut 56 Minuten und bei 1000 Mbit/s etwa 28 Minuten.
GTA von Rockstar Games ist eine der bekanntesten Videospielserien weltweit und wurde erstmals 1997 veröffentlicht. Der Vorgänger erschien 2013 und hat sich seitdem mehr als 200 Millionen Mal verkauft. GTA 6 dürfte mit einem geschätzten Budget von weit mehr als einer Milliarde Dollar das teuerste Unterhaltungsprodukt der Geschichte werden./cr/DP/he
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Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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