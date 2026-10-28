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28.10.2026 09:57:36
Vor Übernahme-Fristende: Delivery Hero steckt sich nochmals höhere Ziele
(Ausführliche Fassung)
BERLIN (awp international) - Der vor der Übernahme stehende Essenslieferdienst Delivery Hero hat sein Wachstum im dritten Quartal beschleunigt. Chef und Mitgründer Niklas Östberg zeigte sich bei der Vorlage der Zahlen am Mittwoch zufrieden: Erstmals seien in einem Quartal mehr als eine Milliarde Bestellungen erreicht worden. Als Folge erhöhte das Unternehmen erneut seine Jahresprognose. Die im MDax notierte Aktie reagierte indes kaum.
Das Papier bewegt sich seit Mitte Juli mehr oder weniger seitwärts. Damals hatte der Konkurrent Uber ein Übernahmeangebot vorgelegt. Die Annahmefrist für die Offerte von 41,50 Euro je Aktie läuft bis zum 5. November. Zuletzt kostete eine Delivery-Hero-Schein gut 37 Euro.
Der Konzern erwartet nun für den Bruttowarenwert (GMV) im laufenden Jahr einen Zuwachs von 10 bis 12 Prozent im Vergleich zu 2025. Zuvor waren 9 bis 11 Prozent angepeilt. Der Umsatz soll um 18 bis 20 Prozent zulegen, das ist an beiden Enden der Spanne jeweils ein Prozentpunkt mehr. Beide Jahresziele sind gerechnet zu konstanten Wechselkursen und auf vergleichbarer Basis (Like-for-Like). Auch der Ausblick für den bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) sowie für den Barmittelzufluss wurden erhöht. Delivery Hero hatte erst im Sommer seine Ziele angehoben.
Im abgelaufenen Jahresviertel stieg der Bruttowarenwert auf vergleichbarer Basis um 13,6 Prozent auf 13,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen in Berlin mitteilte. Der Umsatz legte um mehr als ein Fünftel auf 4,3 Milliarden Euro zu. Alle Regionen trugen zu dem Wachstum bei. Der am schnellsten wachsende Markt des Unternehmens ist dabei die Region Americas. Hierzu zählt Delivery Hero Länder in Süd- und Zentral-Amerika sowie in der Karibik.
Bernstein-Expertin Annick Maas merkte an, dass es im Vorfeld nur sehr wenige Analystenschätzungen gab. Im Vergleich zu diesen habe Delivery Hero die Erwartungen aber übertroffen. Zudem sei Asien wieder auf den Wachstumskurs zurückgekehrt. Maas erhofft sich Hinweise vom Management zur Geschäftsentwicklung im laufenden Schlussquartal. Ihrer Meinung nach dürften allerdings die Uber-Transaktion und alle damit verbundenen Nachrichten weiterhin der wichtigste Kursfaktor bleiben./lew/tav/nas
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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