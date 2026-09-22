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22.09.2026 07:51:13

Vor dem UBS-Entscheid im Ständerat fliegen die Fetzen

UBS
41.86 CHF 0.20%
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Kurz vor dem entscheidenden Showdown im Ständerat verschärft sich der Ton um die künftigen Kapitalregeln für die UBS nochmals. Im Zentrum steht WAK-S-Präsident Erich Ettlin: Der Mitte-Ständerat weist den Vorwurf zurück, mit einem taktischen Abstimmungsmanöver der UBS zu einer milderen Regulierung verhelfen zu wollen

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Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4875 19.03.2027 156034443
Long 12.0489 16.06.2028 157230680
Long 524.125 20.11.2026 157924912
Typ Hebel Verfall Valor
Short 12.4792 18.06.2027 159232520
Short 1048.25 18.12.2026 146215580
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4875 11.14 156945241
Long 12.3324 5.65 157230051
Long 24.6647 1.47 160910656
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.1662 13.16 157230308
Short 8.5571 8.85 157436898
Short 19.0591 2.51 160910644
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -17.42 57946586
Long 10 -10.82 147182344
Long 12 -44.36 144200988
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

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21.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.08.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
31.08.26 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.

Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’510.80 19.84 S2B9EU
Short 14’821.19 13.72 SL4BRU
Short 15’354.52 8.95 BSUC2U
SMI-Kurs: 13’956.58 21.09.2026 17:31:39
Long 13’392.32 19.56 SJBMDU
Long 13’097.00 13.93 SJBCVU
Long 12’547.09 8.95 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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