UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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22.09.2026 07:51:13
Vor dem UBS-Entscheid im Ständerat fliegen die Fetzen
Kurz vor dem entscheidenden Showdown im Ständerat verschärft sich der Ton um die künftigen Kapitalregeln für die UBS nochmals. Im Zentrum steht WAK-S-Präsident Erich Ettlin: Der Mitte-Ständerat weist den Vorwurf zurück, mit einem taktischen Abstimmungsmanöver der UBS zu einer milderen Regulierung verhelfen zu wollen.
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|SPI-Handel aktuell: SPI am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
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|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
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|21.09.26
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|08.09.26
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|31.08.26
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|31.08.26
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Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
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