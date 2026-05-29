|Milliardenschweres IPO
|
29.05.2026 09:11:00
Vor Börsengang der SpaceX-Aktie: Musk senkt Bewertung offenbar
Elon Musks KI- und Weltraumfirma SpaceX senkt die Erwartungen an den geplanten Börsengang.
Zeitplan kann sich möglicherweise verschieben
SpaceX könnte die formale Vermarktung des Börsengangs bereits am 4. Juni starten und die Aktien am 11. Juni bepreisen. Der Zeitplan könne sich jedoch um einige Tage verschieben, so die mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Die Überlegungen liefen noch, und je nach Investorenresonanz könne das Unternehmen sein Bewertungsziel auch wieder anheben, hiess es weiter. SpaceX reagierte nicht auf eine Anfrage von Bloomberg.
Hohe Entwicklungskosten weiten Verlust aus
SpaceX erzielte 2025 einen Umsatz von 18,7 Milliarden Dollar, gegenüber 14 Milliarden im Vorjahr. Im vergangenen Jahr schrieb das Unternehmen rote Zahlen von rund 4,94 Milliarden Dollar - nach einem Gewinn von 791 Millionen Dollar im Vorjahr. Ein Grund für das Minus waren die hohen Kosten für die Entwicklung der grossen Rakete Starship.
IPO von zahlreichen Banken begleitet
Begleitet wird der Börsengang den Angaben zufolge von Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup und JPMorgan Chase gemeinsam mit weiteren 18 Banken. SpaceX, offiziell Space Exploration Technologies Corp., will sein Börsendebüt an der NASDAQ und der NASDAQ Texas unter dem Kürzel SPCX geben.
/err/stk
AUSTIN (awp international)
Weitere Links:
Trading Signals: Richemont: Luxus-Titel mit Kaufsignal
Richemont sendet gleich doppelt Kaufsignale: Charttechnisch hat die Aktie wichtige Widerstände überwunden, fundamental stützen robuste Zahlen. Die Chancen stehen gut, dass der SMI-Titel das Jahreshoch ins Visier nimmt.Weiterlesen!
Magnificent 7 im Check – Hype vorbei oder weiter Chancen an der Börse? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In diesem Interview sprechen wir mit Tim Schäfer direkt aus New York über die sogenannten „Magnificent 7“ – also die grossen Tech-Giganten wie Microsoft, Apple, Amazon, Tesla oder NVIDIA. Nach dem riesigen KI-Hype der letzten Jahre stellt sich die Frage: Sind die Aktien noch attraktiv oder bereits zu teuer?
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUSA und Iran offenbar vor vorläufiger Einigung: SMI freundlich -- DAX eröffnet mit kleinen Gewinnen -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen zu. Die Börsen in Fernost präsentieren sich vor dem Wochenende grösstenteils freundlich.