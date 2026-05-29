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Milliardenschweres IPO 29.05.2026 09:11:00

Vor Börsengang der SpaceX-Aktie: Musk senkt Bewertung offenbar

Vor Börsengang der SpaceX-Aktie: Musk senkt Bewertung offenbar

Elon Musks KI- und Weltraumfirma SpaceX senkt die Erwartungen an den geplanten Börsengang.

SpaceX peilt beim Gang aufs Parkett Kreisen zufolge derzeit eine Bewertung von mindestens 1,8 Billionen US-Dollar an. Das berichteten mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Bloomberg. Im April wurde noch kolportiert, dass SpaceX eine Bewertung von mehr als zwei Billionen Dollar anstrebt. Nach Beratungen mit Banken und Investoren liege das Ziel nun niedriger, hiess es weiter. SpaceX will mit der Aktienplatzierung einen Emissionserlös von bis zu 75 Milliarden Dollar erzielen, so die Nachrichtenagentur. Dies wäre der grösste Börsengang in der Geschichte.

Zeitplan kann sich möglicherweise verschieben

SpaceX könnte die formale Vermarktung des Börsengangs bereits am 4. Juni starten und die Aktien am 11. Juni bepreisen. Der Zeitplan könne sich jedoch um einige Tage verschieben, so die mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Die Überlegungen liefen noch, und je nach Investorenresonanz könne das Unternehmen sein Bewertungsziel auch wieder anheben, hiess es weiter. SpaceX reagierte nicht auf eine Anfrage von Bloomberg.

Hohe Entwicklungskosten weiten Verlust aus

SpaceX erzielte 2025 einen Umsatz von 18,7 Milliarden Dollar, gegenüber 14 Milliarden im Vorjahr. Im vergangenen Jahr schrieb das Unternehmen rote Zahlen von rund 4,94 Milliarden Dollar - nach einem Gewinn von 791 Millionen Dollar im Vorjahr. Ein Grund für das Minus waren die hohen Kosten für die Entwicklung der grossen Rakete Starship.

IPO von zahlreichen Banken begleitet

Begleitet wird der Börsengang den Angaben zufolge von Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup und JPMorgan Chase gemeinsam mit weiteren 18 Banken. SpaceX, offiziell Space Exploration Technologies Corp., will sein Börsendebüt an der NASDAQ und der NASDAQ Texas unter dem Kürzel SPCX geben.

/err/stk

AUSTIN (awp international)

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