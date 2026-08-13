Vor Biopharma gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Vor Biopharma liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Vor Biopharma die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1.16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -251.200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch