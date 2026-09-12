KI HOLDINGS Aktie 762691 / JP3284400003
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12.09.2026 14:55:12
Vor Angriff auf Hugging Face: KI-Agenten steuerten weitere Website von selbst an
Ein KI-gesteuerter Hackerangriff auf die Plattform Hugging Face sorgt im Juli für Aufregung. Schnell übernimmt OpenAI die Verantwortung für den Fall. Nun teilt der US-Konzern mit, dass dies nicht der erste Vorfall dieser Art war.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!