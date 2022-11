Vontobel ernennt neuen Chef für Sustainable Equities Boutique

Zürich (awp) - Vontobel hat Jean-Louis Nakamura zum neuen Leiter seiner Sustainable Equities Boutique ernannt. Sein Vorgänger Hans Speich geht in den Ruhestand.

Das Team von Nakamura besteht aus 35 Anlagespezialisten an Standorten in Zürich, Mailand und Hongkong, wie Vontobel am Montag mitteilte. In der neuen Rolle wird Nakamura an Christel Rendu de Lint, Deputy Head of Investments bei Vontobel, berichten.

Insgesamt verwaltet die Boutique Vermögen von 15 Milliarden Franken. Dort werden Lösungen für nachhaltige Emerging Market und Schweizer Aktien sowie Impact Investing und thematische Anlagen angeboten, heisst es weiter.

Nakamura bringe mehr als 27 Jahren Erfahrung im öffentlichen und privaten Sektor mit. Er kommt von Lombard Odier, wo er zuletzt als Chief Investing Officer Asia Pacific und Chief Executive Officer in Hongkong tätig war. Von 2003 bis 2008 war er zudem CEO und CIO der französischen Pensionskasse für den öffentlichen Dienst und des französischen Rentenreservefonds.

