01.12.2025 15:03:36

Vontobel ernennt neue Co-Leitung für Structured Solutions and Treasury

Zürich (awp) - Die Bank Vontobel hat eine neue Co-Leitung für den Bereich Structured Solutions and Treasury (SST): Charles Karila und Georg von Wattenwyl übernehmen die Funktion per sofort.

Sie treten laut einer Mitteilung vom Montag die Nachfolge von Otto Huber an, der sich entschieden hat, nach dem Verkauf der Finanzierungsplattform Cosmofunding an die ZKB das Unternehmen zu verlassen. Er wolle mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. 

Von Wattenwyl ist seit 1998 bei Vontobel und war in verschiedenen Führungspositionen in Europa und Asien tätig. Zuletzt verantwortete er das Geschäft mit strukturierten Produkten für private und institutionelle Kunden. Zudem ist er Präsident der Swiss Structured Products Association (SSPA) und Vizevorsitzender der European Structured Investment Products Association (EUSIPA).

Karila startete seine Karriere 2003 bei Glencore in London und war anschliessend bei Commerzbank-Dresdner im Handel mit exotischen Indexoptionen und Hybridanleihen tätig. Nach seinem Wechsel in die Schweiz leitete er bei Leonteq den Bereich Global Trading. Seit 2017 ist Karila bei Vontobel und baute dort innerhalb von SST den Bereich Investment Solutions auf.

ls/cg

