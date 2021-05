Vontobel-Aktie verliert: Vontobel ernennt Maria-Antonella Bino zur General Counsel

In dieser Funktion wird sie auch Mitglied des Executive Committee der Vontobel Holding sowie der Bank Vontobel , wie das Institut am Mittwoch mitteilte.

Maria-Antonella Bino, die zuletzt bei der Schweizer Digitalbank Sygnum als Mitglied der Geschäftsleitung den Bereich Legal & Compliance verantwortete, übernimmt bei Vontobel die weltweite Leitung der Legal & Compliance-Funktionen.

Durch ihre langjährige Tätigkeit in der Finanzwirtschaft sowie als Eidgenössische Untersuchungsrichterin und in der Bundesanwaltschaft zunächst als Staatsanwältin des Bundes und später als stellvertretende Bundesanwältin verfüge Maria-Antonella Bino über umfassende Erfahrung in der Compliance und anderen Rechtsgebieten, schreib das Institut.

Seit Anfang des Jahres wird das Legal & Compliance-Team von Finanzchef Thomas Heinzl und COO Felix Lenhard, ad interim geleitet, da der bisherige Amtsinhaber Enrico Friz verstorben war.

Am Mittwoch zeigt sich die Vontobel-Aktie zeitweise 1,22 Prozent tiefer bei 69,90 Franken.

sig/rw

Zürich (awp)