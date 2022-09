Vontobel-Aktie unter Druck: Vontobel-Digitalchef verlässt die Bank

Der als Fintech-Experte geltende Deutsche war mit seinem Team für die Lancierung der digitalen Investment-App "Volt" zuständig. Er wolle nun seine Karriere ausserhalb von Vontobel fortsetzen, bestätigte ein Bankensprecher am Mittwoch eine Meldung des Portals "Inside Paradeplatz".

Der im Oktober 2020 zu Vontobel gestossene Triebel habe die Bank im Frühjahr über seinen Entscheid informiert, das Amt vor Jahresende abzugeben - auch um wieder häufiger bei seiner jungen Familie sein zu können, die in London lebe, erklärte der Sprecher. Dies habe Vontobel eine reibungslose Nachfolgelösung ermöglicht. Francois Rüf werde nun die Leitung von Digital Investing zum 1. Dezember 2022 übernehmen.

Mit dem digitalen Angebot von "Volt" will Vontobel vor allem "Affluent-Kunden" mit einem Vermögen von bis zu einer Million Franken ansprechen. Erste Kundenreaktionen zu der im Mai 2022 lancierten App zeigten, dass die Bank den richtigen Weg eingeschlagen habe, wenngleich Affluent-Kunden in dem derzeitigen Marktumfeld gegenüber neuen Anlagen eher abwartend eingestellt seien, so der Sprecher. Investitionen in digitale Kanäle bedeuteten zudem vor allem "eine langfristige Schlüsselinvestition in die Zukunft".

Die Vontobel-Aktie verliert im Schweizer Handel zeitweise 2,08 Prozent auf 51,70 CHF.

Zürich (awp)