Vontobel-Aktie tiefer: Bank Vontobel ernennt neuen Chef Fixed Income

Andrew Jackson wird am 22. Januar 2024 die Leitung der Fixed Income Boutique des Vermögensverwalters übernehmen. Er folgt auf Simon Lue-Fong, der nach einer 30-jährigen Karriere im Investmentbereich nun in den Ruhestand geht.

Jackson verfüge über mehr als 20 Jahre Erfahrung als Fixed-Income-Investor, teilte die Bank am Dienstag mit. Er habe Vermögenswerte im gesamten Anleihen-Spektrum, einschliesslich Unternehmensanleihen, High Yield und Private Credit, verwaltet. Zuletzt war er Head of Fixed Income bei Credit Suisse Asset Management und davor unter anderem Head of Fixed Income and Multi Asset bei Federated Hermes International und Chief Investment Officer bei Cairn Capital, einer spezialisierten Fixed-Income-Boutique.

Die Vontobel Fixed Income Boutique wurde vor mehr als 35 Jahren gegründet und verwaltet heute rund 18 Milliarden Schweizer Franken und beschäftigt 39 Anlagespezialisten in Zürich, New York, Miami und Hongkong. Ihr Angebot umfasst laut eigenen Angaben Unternehmens-, Schwellenländer-, globale und Schweizer Anleihen sowie massgeschneiderte Anlagelösungen in Schweizer und globalen Anleihen.

Die Vontobel-Aktie verliert im Schweizer Handel zeitweise 0,91 Prozent auf 54,70 CHF.

Zürich (awp)