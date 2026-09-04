|Kein Standortproblem
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04.09.2026 09:29:45
Vontobel-Aktie in Rot: Stadtzürcher Finanzchef sieht Vontobel-Wegzug gelassen
Der Zürcher Finanzvorsteher Daniel Leupi sieht im geplanten Umzug der Bank Vontobel nach Zug kein grundsätzliches Standortproblem.
Vontobel will 2030 rund 1500 Mitarbeitende in einem neuen Campus in Baar zusammenziehen und auch den Holding-Sitz dorthin verlegen. In Zürich fehlten schlicht grosse freie Flächen für ein solches Vorhaben, sagte Leupi. Zudem bleibe Vontobel mit 300 Mitarbeitenden am Bleicherweg präsent und werde deshalb weiterhin Steuern in Zürich bezahlen.
Wegzüge grosser Steuerzahler seien zudem selten. Unter den 50 besten Steuerzahlern habe es in den vergangenen zehn Jahren neben Vontobel nur einen weiteren Abgang gegeben. Gleichzeitig seien grosse Unternehmen wie Beiersdorf und La Prairie zugezogen oder hätten investiert. Leupi verwies bei den Investitionen etwa auf Zurich, Julius Bär und die UBS.
Wegzug der UBS nur Drohkulisse?
Auch einen Wegzug der UBS hält der Finanzvorsteher für wenig wahrscheinlich. Auf die Frage, ob dieser vom Tisch sei, sagte er: "Davon gehen wir aus." Ein Hauptsitz einer Schweizer Bank werde "nicht einfach leichtfertig ins Ausland verlegt". In der Debatte um einen möglichen UBS-Wegzug sei es seiner Einschätzung nach auch darum gegangen, bei den Eigenkapitalvorschriften "Druck auf den Bund aufzubauen".
Eine Senkung der Unternehmenssteuern lehnt Leupi ab. Eine Reduktion des kantonalen Gewinnsteuersatzes von 7 auf 6 Prozent hätte die Stadt laut Berechnungen 150 Millionen Franken gekostet. Zur Kompensation wären Unternehmen mit rund 75'000 Arbeitsplätzen nötig gewesen - dafür fehle in Zürich der Platz.Die Vontobel-Aktie notiert an der SIX zeitweise 2,79 Prozent tiefer bei 90,50 Franken.
to/jb
Zürich (awp)
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