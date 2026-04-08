Vontobel-Aktie im Plus: Bank holt Team von BNP Paribas nach Düsseldorf

Die Bank Vontobel kann bei der Eröffnung ihrer neuen Filiale in Düsseldorf von der Übernahme eines ganzen Teams von BNP Paribas profitieren. Es handelt sich laut AWP-Informationen um frühere HSBC-Kundenberater, die nun in der Folge der Übernahme der deutschen HSBC-Private-Banking-Sparte durch BNP Paribas abgesprungen sind.

Insgesamt dürften 15 ehemalige HSBC-Leute zu Vontobel wechseln, die meisten davon Kundenbetreuer und Investmentberater, wie eine mit der Transaktion vertraute Person gegenüber der Nachrichtenagentur AWP bestätigte. Sie sollen ihre neue Tätigkeit in Düsseldorf per Anfang Oktober aufnehmen. Ein Vontobel-Sprecher wollte die Informationen am Mittwoch nicht kommentieren.

BNP Paribas hatte im vergangenen Herbst die Übernahme des deutschen Private Banking der HSBC abgeschlossen. Im Rahmen der Transaktion wechselten insgesamt rund 120 Mitarbeitende von der HSBC zur BNP Paribas. Das übernommene Private Banking der HSBC war seinerseits aus dem traditionsreichen Düsseldorfer Bankhaus Trinkaus & Burkhardt hervorgegangen.

Die Bank Vontobel hatte am Dienstag die Eröffnung ihrer neuen Filiale in Düsseldorf bekanntgegeben, wobei ein Standort für das neue Team noch nicht feststeht. Die Bank strebe eine zentrale Lage in der Stadt an, betonte Vontobel allerdings. Das Schweizer Institut richtet sich an seinem neuen Standort in Deutschland an vermögende Privatkunden und Family Offices.

Für Vontobel handelt es sich um den dritten Standort für Privatkunden im nördlichen Nachbarland neben München und Hamburg. Derweil sind das institutionelle Geschäft und strukturierte Produkte in Frankfurt gebündelt.

Im SIX-Handel am Mittwoch legt die Vontobel-Aktie zeitweise 2,91 Prozent zu auf 70,70 Franken.

tp/to

Zürich (awp)