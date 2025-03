Vontobel-Aktie im Aufwind: Vontobel nominiert Zeno Staub für Verwaltungsrat

Der ordentlichen Generalversammlung vom 2. April wird die Neuwahl von Staub als Mitglied des Verwaltungsrates vorgeschlagen.

Staub sei mit dem Geschäft von Vontobel bestens vertraut, erklärte die Bank am Mittwoch in einem Communiqué. Er habe das Wachstum und die Strategie des Unternehmens über mehr als zwei Jahrzehnte massgeblich mitgestaltet.

Zeno Staub war von 2011 bis 2023 CEO von Vontobel. Er trat vor gut zwei Jahren von seiner Position zurück, um bei den Nationalratswahlen im Herbst 2023 zu kandidieren. Er trat für "Die Mitte" an - verpasste jedoch den Zug nach Bundesbern.

Aus dem Vontobel-Verwaltungsrat ausscheiden wird derweil nach 20 Jahren Bruno Basler. Er habe sich entschieden, nicht mehr zur Wiederwahl anzutreten.

An der SIX steigt die Vontobel-Aktie am Mittwoch zeitweise um 2,32 Prozent auf 66,20 Franken.

Zürich (awp)