Vontobel-Aktie gibt nach: Rückzug des Vontobel-CEO intern offenbar schon länger geplant

"Ich wurde schon sehr jung CEO, es stand deshalb für mich fest, dass ich irgendwann in meinem Leben noch etwas anderes machen möchte", sagte der Banker in einem Interview mit der Zeitung "Finanz und Wirtschaft" vom Freitag (Onlineausgabe).

Auch Verwaltungsratspräsident Andreas Utermann war dieser Umstand bei seinem Eintritt in das Gremium klar. "Mir war es jedoch wichtig, sicher noch zwei Jahre mit dem CEO zusammenarbeiten zu können, um das Unternehmen erst kennenzulernen, bevor ich mich mit der Nachfolge beschäftigen muss", sagte er gegenüber der Zeitung. Er hätte aber auch noch gerne fünf Jahre mit Staub weiter gearbeitet, so Utermann.

Die anhaltenden Vermögensabflüsse im Asset Management seien jedenfalls nicht der Grund für den für April 2024 geplanten Rücktritt gewesen. Wenn es über einen vergleichsweise kurzen Zeitraum innerhalb eines Zyklus Abflüsse gebe, sieht Utermann "überhaupt keinen Handlungsbedarf". Das Umfeld sei momentan für die Branche und gerade für Vontobel als aktiven Asset-Manager schwierig.

"Es wäre sogar schlimm, deshalb in Aktivismus zu verfallen." Er selbst finde, dass die Bank in jeder Hinsicht besser aufgestellt sei, obwohl weniger Profit gemacht werde als vor der Krise. "Ich finde also, Zeno und sein Team haben einen Top Job gemacht", so der Verwaltungsratspräsident.

Konkrete Informationen zur möglichen Nachfolge von Staub gab es im Interview nicht. Grundsätzlich würden zwar immer interne Kandidaten bevorzugt, aber es werde generell der beste Kandidat gesucht. Die wichtigste Voraussetzung für die Person sei, dass sie integer sein müsse.

"Wir haben gerade gesehen, dass, wenn das Vertrauen der Kunden verloren geht, jedes Businessmodell ins Schleudern kommt", führte Utermann an. Zudem müsse die Person einen gewissen Bezug zur Schweiz haben oder sich zumindest mit den Schweizer Werten identifizieren können. Es sei "gar nicht so einfach", so jemanden zu finden.

An der SIX verliert die Vontobel-Aktie am Freitag zeitweise 0,52 Prozent auf 57,90 Franken.

dm/kw

Zürich (awp)