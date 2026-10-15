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15.10.2026 12:45:03
Vontobel-Aktie gesucht: Zürcher Stadtrat verteidigt Standortpolitik trotz Vontobel-Wegzug
Der Zürcher Stadtrat bedauert zwar den Wegzug der Bank Vontobel. Die städtische Wirtschaft wachse jedoch kontinuierlich weiter.
Dass die Stadt der Bank bei der Standortsuche nicht aktiv geholfen habe, liege an der fehlenden Vorabinformation. Grundsätzlich seien städtische Landreserven ohnehin nicht für Unternehmensansiedlungen vorgesehen, sondern für öffentliche Aufgaben wie den Bau von Schulen oder Gesundheitsbauten. Firmen würden im transparenten Zürcher Markt in der Regel passende private Büroflächen finden.
Nur zwei grosse Unternehmen weggezogen
Befürchtungen einer generellen Firmenabwanderung trat der Stadtrat entgegen. In den vergangenen zehn Jahren seien nur zwei Top-50-Unternehmen weggezogen, während sich mindestens zwei namhafte Betriebe in dieser Steuerkategorie neu angesiedelt hätten. Auch die Steuererträge durch Grossunternehmen hätten sich in den letzten Jahren positiv entwickelt.
Welches das zweite Top-50-Unternehmen war, das Zürich in den vergangenen 10 Jahren verliess, ist nicht offiziell bekannt. Wie Finanzvorsteher Daniel Leupi (Grüne) kürzlich gegenüber der "NZZ" sagte, unterstehe diese Information dem Steuergeheimnis.
Zudem betonte der Stadtrat in seiner Antwort, dass die generelle Beschäftigung in der Stadt deutlich zunehme. Zwischen 2011 und 2024 sei die Zahl der Vollzeitstellen um 24 Prozent gestiegen. Die Attraktivität des Standorts zeige sich auch darin, dass grosse Finanzdienstleister wie UBS, Swiss Re und Swiss Life aktuell in ihre städtischen Standorte investieren würden.Im Schweizer Handel steigt die Vontobel-Aktie zeitweise um 0,44 Prozent auf 89,40 Franken.
Zürich (awp/sda)
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