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28.10.2026 21:54:36

Vonovia wird vorsichtiger - Hohe Zinsen belasten Transaktionsgeschäft

BOCHUM (awp international) - Deutschlands grösster Wohnimmobilienkonzern Vonovia sieht wegen höherer Finanzierungskosten, eines schwächeren Transaktionsgeschäfts und eines geringeren Anstiegs der Mieten zurückhaltend in die Zukunft. 2026 dürfte das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) in der unteren Hälfte der anvisierten Spanne von 2,95 Milliarden Euro bis 3,05 Milliarden Euro liegen, teilte das im Dax notierte Unternehmen am Mittwochabend mit. Bei Anlegern kam das nicht gut an. Die seit Monaten unter Druck stehende Vonovia-Aktie verlor im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion ein Prozent.

Für 2028 wird Vonovia ebenfalls etwas vorsichtiger und geht aktuell von einem Wert am unteren Ende der Prognosespanne von 3,2 bis 3,5 Milliarden Euro aus. Neu ist die Prognose für 2027. Im kommenden Jahr erwartet Vonovia einen operativen Gewinn leicht über dem 2026er-Niveau. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres lag das bereinigte operative Ergebnis den Angaben zufolge bei 2,19 Milliarden Euro und damit nur unwesentlich höher als im Vorjahr./he/zb/he

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Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

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05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’359.43 19.44 SIBJOU
Short 15’661.46 13.89 STBNIU
Short 16’287.57 8.68 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’812.29 29.10.2026 14:19:39
Long 14’132.57 19.31 SAB9DU
Long 13’824.16 13.76 SSDNBU
Long 13’248.29 8.95 SPBS5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Vonovia SE 14.79 -0.17% Vonovia SE

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