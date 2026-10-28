|
28.10.2026 21:54:36
Vonovia wird vorsichtiger - Hohe Zinsen belasten Transaktionsgeschäft
BOCHUM (awp international) - Deutschlands grösster Wohnimmobilienkonzern Vonovia sieht wegen höherer Finanzierungskosten, eines schwächeren Transaktionsgeschäfts und eines geringeren Anstiegs der Mieten zurückhaltend in die Zukunft. 2026 dürfte das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) in der unteren Hälfte der anvisierten Spanne von 2,95 Milliarden Euro bis 3,05 Milliarden Euro liegen, teilte das im Dax notierte Unternehmen am Mittwochabend mit. Bei Anlegern kam das nicht gut an. Die seit Monaten unter Druck stehende Vonovia-Aktie verlor im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion ein Prozent.
Für 2028 wird Vonovia ebenfalls etwas vorsichtiger und geht aktuell von einem Wert am unteren Ende der Prognosespanne von 3,2 bis 3,5 Milliarden Euro aus. Neu ist die Prognose für 2027. Im kommenden Jahr erwartet Vonovia einen operativen Gewinn leicht über dem 2026er-Niveau. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres lag das bereinigte operative Ergebnis den Angaben zufolge bei 2,19 Milliarden Euro und damit nur unwesentlich höher als im Vorjahr./he/zb/he
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: SMI mit Rekordhoch -- DAX deutlich fester -- Wall Street startet leichter -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer - Nikkei stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.