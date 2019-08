BERLIN (Dow Jones)--Der grösste deutsche Wohnungskonzern Vonovia verzichtet auf Mieterhöhungen in Berlin. Das kündigte der Vorstandsvorsitzende Rolf Buch im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (Montagsausgabe) an. Nach seinen Angaben hätte der Konzern nach dem jüngst vorgelegten Mietspiegel die Möglichkeit, die Mieten für seine 40.000 Wohnungen in Berlin um durchschnittlich 5 Prozent anzuheben. Dieses Recht will Vonovia nicht wahrnehmen. Der Konzern habe sich dazu entschlossen, "weil wir die extrem angespannte und emotionale Situation nicht weiter anheizen wollen", sagte Buch der Zeitung.

Auf die Frage, ob er damit nicht zulasten der Aktionäre Geld verschenke, antwortete er, dass sein Unternehmen auch gesellschaftliche Verantwortung habe: "Gegen gesellschaftlichen Konsens kann ich nicht das Geschäft führen." Zudem seien auch die Vonovia-Aktionäre an einer langfristig stabilen Lage interessiert.

